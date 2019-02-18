Yemen Yardım Bekliyor" Kampanyası

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları (GÖNÜLDER) Platformu, "Yemen Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları (GÖNÜLDER) Platformu, "Yemen Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında basın toplantısı düzenlendi.



GÖNÜLDER Dönem Sözcüsü Hüsnü Yıldırım, Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, GÖNÜLDER Platformu'nun 27 üyesi vakıf ve dernek olarak dünya mazlumlarının yanında olmaya bulunacaklarını, Yemen'e destek olacaklarını söyledi.



Yalova Valiliği'nden alınan izin ile nakdi yardım kampanyası başlattıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Toplanan meblağ Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile gönderilecek, inşallah Yemen'e ilaç ve gıda olacaktır. Destek olmak isteyen merhamet sahibi insanımız Vakıf Katılım Bankası Yalova Şubesi'nin TR11 0021 0000 0002 2119 6000 01 numaralı hesabına para yatırabilirler. Kampanyanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bizler de örnek ve öncü olmak gayesi ile her vakıf ve dernek temsilciliğinin biner lira ile açılışı yapmasını kararlaştırdık. İlk bağışları almış olduk."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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