Son Dakika Haberleri: Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire'ye acil iniş yaptı
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Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire'ye acil iniş yaptı

1 saat önce

Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, motorunda arıza meydana gelmesiyle Kahire'ye acil iniş yaptı.

Yemen yolcu uçağı havada arızalandı, Kahire'ye acil iniş yaptı, System.String[]
Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, motorunda arıza meydana gelmesiyle Kahire'ye acil iniş yaptı. Mısır'ın başkenti Kahire'den Yemen'in Aden şehrine giden Yemenia Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı havalandıktan sonra arızalandı. Uçak, Kahire'ye acil iniş için geri döndü. Başarılı bir iniş gerçekleştirilirken, yolcuların zarar görmediği kaydedildi. İniş sırasında uçağın iniş takımlarına zarar geldiği açıklandı. Yetkililer arızanın motorda gerçekleştiğini duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Yemen, Kahire, Güncel
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