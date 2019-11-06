Son Dakika Haberleri: Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı
Son Dakika Güncel Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı

Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı

7 saat önce

Yemen yönetiminin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilebilmesi konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Yemen yönetimi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı, System.String[]

Yemen yönetiminin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilebilmesi konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Abdullah el-Alimi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "anlaşmaların, kararlılık, irade ve cesaret olmadığı sürece kağıt üstünde kalacağını" vurgulayarak, Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Alimi, Yemen halkının, anlaşmaların uygulanması konusunda başarılı tecrübeleri olmadığını hatırlatarak, Riyad Anlaşması'nın anlaşmazlıkların aşılması ve birlik yolunda doğru bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Abdullah el-Alimi, halkın anlaşmanın uygulanması konusunda Suudi Arabistan yönetimine de büyük umut bağladığını dile getirdi.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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