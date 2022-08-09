Yemen'in Şebve ilinde ordu ve güvenlik güçlerine 3 yeni yönetici atandı - Son Dakika
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Yemen'in Şebve ilinde ordu ve güvenlik güçlerine 3 yeni yönetici atandı

09.08.2022 01:30
Yemen'in Şebve ilinde ordu ve güvenlik güçlerine 3 yeni yönetici atandı

Yemen yönetimi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde ordu ve güvenlik güçlerine 3 yeni yönetici atadı.

Yemen yönetimi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde ordu ve güvenlik güçlerine 3 yeni yönetici atadı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi, Şebve ilinin merkezi Atak kentinde hükümet yanlısı güçler ile 30. Zırhlı Tugay'a bağlı güçler arasında meydana gelen çatışmalar üzerine olağanüstü toplantı düzenledi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, toplantıdan sonra bazı yeni atama kararları aldı.

Tuğgeneral Adil Ali bin Ali Hadi'yi Şebve'deki 30. Zırhlı Tugay'ın ve Atak ekseninin komutanı olarak atayan Alimi, Albay Mehim Said Muhammed Nasır'ı da Özel Güvenlik Kuvvetleri Şebve Şubesi Komutanı olarak atadı.

Habere göre, Bakanlar Kurulunun kararıyla da Tuğgeneral Fuad Muhammed Salim Al-Nessi, Şebve İl Polis Müdürü olarak atandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki gün önce Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in, Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden almasının ardından Atak'ta gerginlik başladı.

Gerginliğin ardından çıkan çatışmalarda iki taraftan toplam 16 kişi hayatını kaybederken, yaralıların sayısı konusunda bilgi verilmedi.

Çatışmalarda ölen ve yaralananlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

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