Yemenli 450 aile 7 yıldır sığındıkları mülteci kampından çıkarılma tehdidi yaşıyor - Son Dakika

Yemen'de 2014 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek başkent Sana'nın kuzeyindeki Darvan Mülteci Kampı'na sığınan yaklaşık 450 aile, şimdi de toprak sahipleri tarafından kaldıkları kamptan çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya.

Husilerin kontrolündeki, başkent Sana'nın 35 kilometre kuzeyindeki Hemdan ilçesinde yer alan Darvan Mülteci Kampı'nda yaklaşık 450 Yemenli aile ikamet ediyor.

Ülkede iç savaşın başladığı yıl, evlerini terk ederek bu kampa yerleşen sığınmacılar, temiz su, yiyecek, kıyafet, ilaç gibi en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde derme çatma çadırlarda yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor.

Kampın bulunduğu bölgeye insani yardımların ulaşmaması, yakın zamanda savaşın son bulacağına ve memleketlerine geri döneceklerine dair ümitlerin yitirilmesi sığınmacıların sıkıntılarını her geçen gün artırıyor.

Kamp sakinlerinden Habib Ali (45), iç savaş başladıktan kısa bir süre sonra Sada ilindeki evini, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte terk etmek zorunda kaldığı hikayesini AA muhabirine anlattı.

Savaş başladıktan bir hafta sonra yaşadıkları mahalleye yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini belirten Ali, bu nedenle gecenin bir yarısı evlerini terk ettiklerini ve daha sonra başkent Sana'daki bu kampta yaşam mücadelesine başladıklarını söyledi.

Ali, "Sahip olduğumuz ne varsa kaybettik. Her şeyi geride bıraktık. Bir canımızı alarak, çocuklarımızı savaştan ve ölümden kurtarmak için memleketlerimizden çıktık, küçük bir çadıra sığındık." diye konuştu.

Kampta kalan yüzlerce ailenin yıllardır çok zorlu günler geçirdiğini vurgulayan Ali, savaşın yakın bir zamanda son bulacağına dair ümitlerin çok azaldığını ve her geçen gün sıkıntıların büyüdüğünü ifade etti.

Ali, kaldıkları kampta su, yiyecek, kıyafet ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarından yoksun bir hayat sürdüklerini anlatarak, yaşadıkları bunca zorluğun ardından şimdi de kaldıkları kamptan çıkarılma korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

Yemenlilerin savaşın bir an önce son bularak, huzur içinde yaşamayı arzu ettiklerini aktaran Ali şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşadığımız sıkıntılara bir yenisi daha eklendi, kaldığımız kampın toprak sahipleri, bölgeyi boşaltmamız için sürekli baskı yapıyor. Yeni bir göç tehdidiyle karşı karşıyayız."

BM verilerine göre, Yemen'de çatışmalardan ötürü sığınmacı durumuna düşen kişi sayısı 4 milyonu geçiyor ve yerlerinden edilen çok sayıda kişi, 4 veya 5 defa bulundukları yerden göçmek zorunda kalıyor.

Yemen hükümeti de uluslararası toplumu yaklaşık yedi yıldır iç savaşın devam ettiği ülkedeki insani krizle mücadele etmek için acil önlemler almaya çağırıyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, iç savaşın sürdüğü Yemen'de finansman sorunu nedeniyle 8 milyon kişiye mart ayında gıda yardımının kesilebileceği uyarısı yapmıştı.