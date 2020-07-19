Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir" - Son Dakika

Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir"

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği tüm suçlardan Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin işlediği tüm suçlardan Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim

Kerman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerini fiili ve resmi olarak Suudi Arabistan yönetiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan ister kendisi, isterse diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmiş olsun, koalisyon güçlerinin işlediği suçlardan hukuki olarak sorumludur." ifadesini kullandı.

Nobel ödüllü aktivist Kerman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) tek suçlu olduğu iddiasının, Suudi Arabistan'ın suçlarını akladığını ve onu daha fazla suç işlemeye sevk ettiğini kaydetti.

Tevekkül Kerman, "Suudi Arabistan'ı sorumlu tutun ve ona bedel ödetmeye hazır olun. Onu durduracak olan sadece budur." değerlendirmesinde bulundu.

Riyad yönetiminden ise Kerman'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli aktivist Kerman: 'Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 20:40 Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
20:40
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 05:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemenli aktivist Kerman: "Yemen'de işlenen suçların hukuki sorumluluğu Suudi Arabistan'a aittir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]