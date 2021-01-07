Yemenli Alimler Heyeti, Körfez uzlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Yemen Alimler Heyeti, Körfez uzlaşmasının başarısını memnuniyetle karşılayarak, Yemen halkını mevcut sıkıntılarında destekleyen birleşik bir Körfez konumu için umudunu dile getirdi.

Yemen Alimler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Körfez anlaşmazlığı Yemenliler arasında daha fazla ayrılık ve bölünmeye katkıda bulunarak, Husi milislerine de ülkede genişleme fırsatı verdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında konsey ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendiren el-Ula Bildirisi'nin imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yemen halkını mevcut sıkıntılarında destekleyen ve İran destekli Husi milislerin zulmünden kurtaran birleşik bir Körfez konumunu umut ediyoruz."

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.