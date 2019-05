Yemenli anne savaşta hem oğlunu hem evini yitirdi

SAİD İBİCİOĞLU - Yemen 'de yıllardır süren iç savaş ve her geçen gün daha da büyüyen insani kriz ortamında birçok aile derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.Savaş nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bölgelerdeki çadır kamplara sığınan Yemenli ailelerin her biri büyük acıların şahidi.El-Fahd ailesinden geriye kalan 3 kadın, ailenin Yemen'deki tek erkek ferdi olan oğullarını savaşta kaybetmenin acısını yaşarken Husiler tarafından evlerinden atılınca yollara düşmek zorunda kalmış.Ailede hiç erkek yokYemen'in orta kesiminde yer alan Marib ilindeki Methaf Mülteci Kampı'nda derme çatma bir çadırda yaşlı annesi ve 30 yaşındaki kızıyla kalan Tuğa el-Fahd yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Marib'e gelmeden önce batıdaki Amran iline bağlı El-Esmer köyünde yaşadıklarını belirten Yemenli kadın, iki oğlu bir kızı olduğunu, yurt dışında bulunan bir oğlunu yıllardır görmediğini, diğer oğlunun ise savaşta hayatını kaybettiğini söyledi."Oğlumun şehit düştüğünü hissettim"Husilerin yaşadıkları bölgeyi tamamen kontrol altına almasının ardından oğlu Ali'nin Amran'dan çıkarak 2016'da Marib cephesine gittiğini dile getiren Fahd, şöyle devam etti:"Oğlum gittikten sonra aradan 6 ay geçti, ben annem ve kızım bir aradaydık. Bana yaralı olduğuna dair haber geldi ama ben hissetmiştim. Yaralı olmadığını şehit düştüğünü hissetmiştim.""Suyumuzu dahi kestiler"Oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından Husilerin bunu haber aldığını ve kendilerine karşı kötü muameleye başladıklarını aktaran Fahd, "Evimizin suyunu dahi kestiler." dedi.Fahd, 3 kadın olarak korkudan evden çıkamadıklarını belirterek, "Husiler bir süre sonra evi taşlamaya başladılar, ardından kapıyı kırarak bizi evden attılar. 'Bu, oğlunuz bize karşı savaştığı için oldu' diyorlardı." diye konuştu.Sokakta kaldıklarını ve iki ay önce bir arabayla köyden kaçmaya çalıştıklarını söyleyen Yemenli kadın, kaçak oldukları anlaşılınca aracın yarı yolda durdurulduğunu ve Amran'a geri gönderildiklerini ifade etti."4 gün boyunca yerde yaşadık"Sonra başka bir araçla tekrar kaçak olarak Amran'dan çıktıklarını ve komşularına dahi bir şey söylemeden Marib'e geldiklerini belirten Fahd, "Annem yürüyemiyordu, onu kucağımıza alıp arabaya koyduk. Sabaha karşı Marib'e geldik ve 4 gün insanların yanında kaldık." dedi.Marib'e ulaştıktan 4 gün sonra bulundukları kampa geldiklerini anlatan Fahd, "Buraya geldikten sonra da açıkta kaldık. 4 gün boyunca bir sergi ya da gölgelik olmadan yerde yaşadık ancak insanlar bir süre sonra bize yardım etti." diye konuştu."Merhamet sahiplerinin yardımlarıyla yaşıyoruz"Kimselerinin olmadığını ve yaşamak için başkalarının yardımını beklediklerini ifade eden Fahd, şunları söyledi:"Komşular ve merhamet sahipleri bize yardım ediyorlar, onların yardımı ile yaşıyoruz. Bu çadırı komşularımız kurdu, başımızda bir erkek yok. Ben gündelik işleri yapıyorum, para kazanamıyoruz ve herhangi bir gelirimiz de yok. Annem ise 30 yıldır görmüyor ve yürüyemiyor. Onun ihtiyaçlarını da kızım ve ben görüyoruz."Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaçYemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. BM 'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar da her geçen gün artıyor.