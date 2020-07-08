Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: "Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor" - Son Dakika

Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: "Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor"

Yemenli araştırmacı gazeteci Muhammed el-Ahmedi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), izlediği dış politikalarla bölge ülkelerinde yangınlar çıkardığını, Türkiye'nin ise çıkan bu yangınları söndürmeye çalıştığını söyledi.

Yemenli araştırmacı gazeteci Muhammed el-Ahmedi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), izlediği dış politikalarla bölge ülkelerinde yangınlar çıkardığını, Türkiye'nin ise çıkan bu yangınları söndürmeye çalıştığını söyledi.

ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

BAE'nin başta Yemen olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde oynadığı role ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ahmedi, Abu Dabi yönetiminin bölge ülkelerinde yıkıcı bir politika izlediğini belirtti.

BAE'nin Mısır ve Suudi Arabistan'ın başka meselelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek birçok Arap ülkesine el attığını aktaran Ahmedi, Mısır'da demokratik yollarla seçilen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan askeri darbe sonrasında Kahire'nin Orta Doğu'daki rolünün azaldığını, Suudi Arabistan'ın ise ülke içi yönetimde yapılan düzenlemeler ve Yemen savaşı nedeniyle bölgedeki rolünün gerilediğini söyledi.

Ahmedi, "BAE, Arap ülkelerinin barış ve güvenliği ile devletlerin karar alma mekanizmasını zayıflatmak amacıyla, askeri darbeleri destekledi, isyancı silahlı milisler oluşturdu, şiddet yanlısı grupları finanse etti, kara para aklama operasyonlarına destek verdi. BAE'nin Arap ülkelerine yönelik dış siyaseti, ahlaki değerlerlerden yoksun." diye konuştu.

BAE'nin Türkiye karşıtlığının nedenleri

BAE'nin Türkiye karşıtı tutumunun nedenlerine işaret eden Ahmedi, şunları kaydetti:

"Bölgesel çatışmaların doğasını anlayabilen ve derinlemesine bir deneyime sahip olan Türkiye'nin krizleri yönetme kabiliyeti var. Türkiye, BAE ile diğer bazı aktörlerin, Libya'dan Suriye ve Somali'ye kadar tüm Arap coğrafyasında çıkardığı yangınları söndüren bir itfaiyeci gibi çalışıyor."

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümeti destekleme konusunda başarılı olduğunu; Suudi Arabistan ile BAE'nin ise Yemen'de meşru hükümeti koruyamadığını, özellikle Yemen'in güney ve doğu illerinde hükümetin varlığını sona erdirmeye çalıştığını ifade eden Ahmedi, "Bu nedenle halihazırda Yemen'de Türkiye'nin aktif rol oynaması gerektiği yönünde talepler yükseliyor." dedi.

Yemenli gazeteci, BAE'nin "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreç sonrasında bölgede demokratik güçlerin ya da siyasette aktif İslami hareketlerin yükselişe geçmesinden endişe ettiğini, bu yüzden de siyasal çoğulculuğun bir hak olduğuna inanan ülkelere karşı düşmanlık beslediğini belirterek, "BAE, Türkiye'yi Arap halklarına demokrasi, insan hakları ve siyasal katılımcılık için mücadelede ilham veren bir ülke olarak görüyor. Bu durumu da kendi varlığını tehdit eden bir tehlike olarak algılıyor." ifadelerini kullandı.

BAE, Libya ve Yemen'e zarar veriyor

Yemen ve Libya'nın BAE'nin krizlerle mücadelede siyasi ve ahlaki sorumluluk taşımadığını açıkça ortaya koyan iki örnek olduğunu söyleyen Ahmedi, "Yemen büyük bir insanlık trajedisiyle karşı kaşıyayken BAE, ülkedeki parçalamayı sürdürüyor; kaosu derinleştirerek insanlık karşıtı suçları artırmaya devam ediyor." diye konuştu.

BAE'nin terörle mücadeleyi genellikle, terörle mücadele çabalarını baltalamak ve Yemen'deki en büyük şiddet ve terörü gerçekleştirmek için bir bahane olarak kullandığını kaydeden Ahmedi, "BAE sadece limanların, önemli noktaların, deniz ve hava sahalarının kontrolünü sağlamaya çalışmıyor aynı zamanda buralardaki işleyişi de durdurarak Yemen halkına toplu şekilde büyük zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya'daki rolünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Ahmedi, şunları söyledi:

"Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklemeseydi her şey çok daha kötü olabilirdi. Çünkü BAE, darbeci Halife Hafter'e destek veriyordu. Gerçekten Türkiye orada duruma müdahale etmeseydi bugün Terhune kentinde gördüğümüz toplu mezarları ülkenin her yerinde görecektik."

BAE, İsrail'in Arap dünyasına açılan kapısı

Son olarak BAE-İsrail yakınlaşmasına değinen Ahmedi, BAE'nin İsrail için Arap dünyasına açılan bir kapı olduğunu söyledi.

"BAE, İsrail'le ilişkiyi, Batı ve ABD'nin sadık bir dostu olarak yapılması gereken görevlerin bir parçası olarak görüyor." diyen Ahmedi, BAE'nin İsrail'le ilişkileriyle övünmesinin, bölgedeki faaliyetlerine Batı desteği alabilmesi açısından Abu Dabi yönetimine bir ayrıcalık ve dokunulmazlık sağladığını kaydetti.

"BAE'nin bölge siyasetini tanımlayan üç temel madde var. Bunlar: Demokrasiye, sivil ve siyasi haklara düşmanlık, Arap ülkelerindeki meşru hükümetleri zayıflatmak ve devletlerin karar alma mekanizmalarına karşı savaş" ifadelerini kullanan Ahmedi, BAE'nin bölgedeki meşru siyasi yönetimlere karşı mücadeleye öncülük ettiğini ve bölgede uluslararası güçlerin taşeronu gibi çalıştığını vurguladı.

Türkiye, Libya, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: 'Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:09 Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
21:14
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
20:39
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 21:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: "Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]