Yemenli aşiretlerden iç savaşın taraflarına "ülkede akan kanı durdurun" çağrısı - Son Dakika

Yemenli aşiretler, iç savaşın taraflarına ülkede akan kanın durması için Stockholm ve Riyad anlaşmalarına bağlı kalınması gerektiğini bildirdi.

Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Krizleri Önleme Girişimi tarafından düzenlenen Yemenli Aşiretler Forumu, 40'tan fazla aşiretten temsilcilerin katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı.

Forumun sonunda yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen'de insan ve mal geçişlerinin önündeki engellerin kaldırılarak tüm insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

İç savaşın taraflarına "tutuklu ve esirleri serbest bırakma" çağrısı yapan Yemenli aşiretler, ülkede sivil yerleşim bölgelerine ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların durması gerektiğini ifade etti.

Yemenli aşiretler, çatışmanın taraflarından Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ara bulucular ile iş birliği yapmalarını talep ederek, "çözüm için fikirlerini ortaya koymalarını" istedi.

Ülkede akan kanın durması için Stockholm ve Riyad anlaşmalarına bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Yemenli aşiretler, halkın mağduriyetinin giderilmesi için ülke çapında "mali birlik sağlanması" ve "devlet memurlarının maaşlarının ödenmesi" gerektiğine işaret etti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ise 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Riyad Anlaşması'nın özellikle güvenlikle ilgili maddeleri hayata geçirilemezken, taraflar söz konusu anlaşmanın uygulanmaması konusunda birbirlerini suçluyor.