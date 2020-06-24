Yemenli Bakan: "BAE, Yemen'deki planlarını uygulamak için Islah Partisi'ni bahane ediyor" - Son Dakika

Yemenli Bakan: "BAE, Yemen'deki planlarını uygulamak için Islah Partisi'ni bahane ediyor"

Yemen'de meşru hükümete bağlı Devlet Bakanı Abdulğani Cemil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki planlarını uygulamak için Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisini bahane ettiğini belirtti.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Devlet Bakanı Abdulğani Cemil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki planlarını uygulamak için Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisini bahane ettiğini belirtti.

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Genel Kongre Partisi yetkililerinden Cemil Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Islah Partisi'ne karşıysanız, Sokotra'da Yemen bayrağını değil, partinin bayrağını indirin." ifadesini kullandı.

Islah Partisinin Yemen'in onurunu savunmak için en iyi adamlarını feda ettiğini aktaran Cemil, "BAE'nin, Yemen'de herkesin bildiği planlarını uygulamak için Islah Partisi'ni bahane ettiğini" dile getirdi.

BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı bir grup, cumartesi günü Sokotra Valisi'nin ofisinde BAE bayrağı açmıştı.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Müslüman Kardeşler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:35 Kaynak: AA

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