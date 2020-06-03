Yemen Devlet Bakanı Abdulgani Cemil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Suudi Arabistan'ın dün düzenlediği "Yemen'e Destek Konferansı"na bağışta bulunmadığını ve ülkedeki isyancı milisleri desteklediğini söyledi.

Yemenli Bakan Cemil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkede operasyona başladığı 2015 yılı öncesinde de sonrasında da Yemen'e hiçbir yardımda bulunmadığını belirtti.

Cemil, paylaşımında "Herkese söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım, BAE, Yemen'deki devlet hazinesine ne geçmişte ne de şimdi yardımda bulundu. BAE eğer bir ödeme yaparsa bunu da hükümetin otoritesini zayıflatmak için yapar. Kimse bunu inkar edemez." ifadelerini kullandı.

Enformasyon Bakan Danışmanı Muhtar er-Rahbi de yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE'nin "Yemen'e Destek Konferansı"na bağışta bulunmadığına dikkati çekti.

Danışman Rahbi, şunları kaydetti:

"BAE, Yemen'e, Aden'deki silahlı isyancıları desteklemekten başka bir yardımda bulunmadı. Sokotra Adası'nı ele geçirmeye çalışıyor. Zırhlı araçlar gönderiyor ve gizli hapishaneler açıyor."

Suudi Arabistan dün, iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, konferanstan sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e Destek Konferansı'nda taahhüt edilen toplam bağış miktarının 1 milyar 35 milyon dolar olduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için meşru Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti. O tarihten bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM bünyesindeki 17 örgüt ve küresel ortaklarından 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiği duyurulmuştu.

"Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Yemen için 2,41 milyar dolar yardım çağrısında bulunulmuştu.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.