Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun
Son Dakika Güncel Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun

Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun

6 saat önce

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin Yemen'in geçici başkenti Aden'den çekildiğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun, System.String[]

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin Yemen'in geçici başkenti Aden'den çekildiğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakan Cebvani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "(BAE askerleri) Aden'den ayrılırlarken Yemen hükümeti devlet olarak orada olmak, tören düzenleyip, her askerin göğsüne gül takmak isterdi. Onlar desteklemek için geldikleri devletin karşısında durdu." ifadesini kullandı.

BAE'nin Aden ve Ebyen'deki Yemen ordusu birliklerine yönelik ağustos ayındaki hava saldırılarına ve siyasi aktivistler ile cami imamlarına yönelik suikastlarına işaret eden Cebvani, "(BAE askerleri) gece karanlığında gidiyor. Onları kara anıları ve Yemenlilerin kalbinde açtıkları yaralar kovalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Silahlı Kuvvetler Komutanlığından Aden'in teslimiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Aden'in Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine devredilmesinin başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Cahit Turhan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı
Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]