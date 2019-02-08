Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan'dan "Gıda Güvenliği Çağrısı

Yemenli Bakan'dan "Gıda Güvenliği Çağrısı

14 dakika önce

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth, Hudeyde kentindeki tahılların yer aldığı gıda depolarına Husilerin engeli nedeniyle 5 aydır ulaşılamadığını belirterek, BM'yi depolarını daha güvenli yerlere nakletmeye çağırdı.

Yemenli Bakan'dan
Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth, Hudeyde kentindeki tahılların yer aldığı gıda depolarına Husilerin engeli nedeniyle 5 aydır ulaşılamadığını belirterek, BM'yi depolarını daha güvenli yerlere nakletmeye çağırdı.

Feth, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve BM Güvenlik Konseyi'ne tahılların Hudeyde'deki değirmenlere ulaşımına engel olan Husilere karşı acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Hudeyde'deki değirmenlere yaklaşık 5 aydır tahıl aktarılmadığını hatırlatan Feth, gelen yardımların bozulmadan ulaştırılmasını garanti edecek bir mekanizma kurulması gerektiğini belirtti.

BM'den kullandığı depoları daha güvenli bölgelere nakletmesini isteyen Feth, ülkeye gelen gıda maddelerinin karşılanması için daha uygun liman ve havaalanlarının kullanılması teklifinde bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dün yaptığı yazılı açıklamada, geçen eylülden beri insani yardımların ulaştırıldığı liman kenti Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine erişimlerinin olmadığını ifade etti.

Yaklaşık 10 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Lowcock, "Yemen'de 3,7 milyon insanı bir ay beslemeye yetecek tahıl Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürüyor." ifadesini kullandı.

Lowcock, Yemen hükümetinin kontrolündeki bir bölgede geçen ay iki deponun havan mermileriyle vurulması sonucu çıkan yangında ise yüz binlerce kişiye yetecek tahılın kül olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Yemen, Birleşmiş Milletler, Güncel
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