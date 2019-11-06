Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan'dan Riyad Anlaşması'na eleştiri
Son Dakika Güncel Yemenli Bakan'dan Riyad Anlaşması'na eleştiri

Yemenli Bakan'dan Riyad Anlaşması'na eleştiri

6 saat önce

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması'nı "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'in yönetiminde tam meşruiyet sağladığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Yemenli Bakan'dan Riyad Anlaşması'na eleştiri, System.String[]

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, hükümet ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması'nı "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'in yönetiminde tam meşruiyet sağladığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Cebvani, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na ilişkin, "Dün imzalanan anlaşma Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ülke yönetiminde tam meşruiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Yemenli Bakan, anlaşma maddelerinin, koalisyon güçlerinin ülke yönetiminde elde ettiği meşruiyetin ayrıntılarından ibaret olduğunu savundu.

Söz konusu anlaşmayla koalisyon güçlerinin adeta Yemen'in meşru bir parçası gibi tam meşruiyet elde ettiğini ifade eden Cebvani, Yemen hükümetinin ise güneyli milisleri muhatap alıp anlaşma masasına oturarak Güney Geçiş Konseyi gibi bir taraf konumuna düştüğünü belirtti.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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