Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan'dan Türkiye'nin desteğine övgü
Son Dakika Güncel Yemenli Bakan'dan Türkiye'nin desteğine övgü

Yemenli Bakan'dan Türkiye'nin desteğine övgü

6 saat önce

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Türkiye'nin Yemen'e verdiği destek ve birçok alandaki yardım faaliyetlerinden övgüyle söz etti.

Yemenli Bakan'dan Türkiye'nin desteğine övgü, System.String[]

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Türkiye'nin Yemen'e verdiği destek ve birçok alandaki yardım faaliyetlerinden övgüyle söz etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Hadrami, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Hadrami, Türkiye'nin Yemen'e verdiği destek ve bu ülkede yürüttüğü yardım çalışmalarına övgüde bulundu.

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru yönetime, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de barışı tesis etmek için sarf ettiği çabalara destek verdiğini vurguladı.

Görüşmede, ikili iş birliği ve bu iş birliğini geliştirmenin yolları da ele alındı.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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