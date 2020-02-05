Yemenli Bakan: "Husiler aralarında İran ve Hizbullah'tan uzmanların da bulunduğu yüzlerce kayıp... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli Bakan: 'Husiler aralarında İran ve Hizbullah'tan uzmanların da bulunduğu yüzlerce kayıp... - Son Dakika

Yemenli Bakan: "Husiler aralarında İran ve Hizbullah'tan uzmanların da bulunduğu yüzlerce kayıp...

6 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin ordu güçleriyle girdiği son çatışmalarda İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan askeri uzmanların da aralarında bulunduğu yüzlerce kayıp verdiğini söyledi.

Yemenli Bakan:

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin ordu güçleriyle girdiği son çatışmalarda İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan askeri uzmanların da aralarında bulunduğu yüzlerce kayıp verdiğini söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Enformasyon Bakanı İryani, ordunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle "İran'ın paralı askerlerine (Husiler) karşı Nehm, Sarvah, Cevf ve Beyda cephelerinde savaştığını" ifade etti.

İryani, "Husiler bu çatışmalarda aralarında İran ve Hizbullah'tan komutan ve askeri uzmanların bulunduğu yüzlerce kayıp verdi." diye konuştu.

Çatışmaların sürdüğünü belirten Yemenli Bakan, Husilerin kayıplarının boyutlarını gizlediğini dile getirdi.

İran'dan veya Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Yemenli taraflara itidal, savaşa son verme ve müzakere masasına dönme çağrısı yaparken, ülkede son haftalarda hükümet güçleriyle Husiler arasında birçok cephede çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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