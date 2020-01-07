Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli Bakan: 'Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı' - Son Dakika

Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı"

7 saat önce

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana Husilerin insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladığını açıkladı.

Yemenli Bakan:

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana Husilerin insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladığını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Fetih, Husilerin özellikle çocuk felci, domuz gribi gibi sağlık malzemelerini yağmaladığını, daha sonra da bu malzemeleri fahiş fiyatlarla özel hastanelere sattığını ifade etti.

Fetih, Husilerin ayrıca kontrolü altındaki illerde Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk felci aşıları için tahsis ettiği yaklaşık 100 milyon dolara da el koyduğunu aktardı.

"Husiler, Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana Hudeyde, İbb ve Sana'daki hastanelerde kullanılan yakıtın yanı sıra gıda, sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyan 440 kamyonu yağmaladı." diyen Fetih, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcok'tan bu suçların önüne geçilmesi için sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Stockholm Anlaşması

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Stockholm, Aralık, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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