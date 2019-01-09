Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan Tika Koordinatörü ile Eğitim Konusunu Görüştü

Yemenli Bakan Tika Koordinatörü ile Eğitim Konusunu Görüştü

1 saat önce

Yemen Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile eğitim sürecinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Yemenli Bakan Tika Koordinatörü ile Eğitim Konusunu Görüştü, System.String[]
Yemen Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile eğitim sürecinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Aden kentinde bir araya gelen ikili, mesleki ve teknik enstitülerde eğitimin geliştirilmesi konusunda ortak işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca eğitim müfredatının iyileştirilmesi, modern standartlarda kalifiye teknik ve profesyonel kadronun eğitilmesi için ortak çalışmanın da ele alındığı aktarıldı.

Eşul, bakanlığın gençler için çeşitli uzmanlık alanları ve becerilerde istihdam platformunun hayata geçirilmesi arzusunda olduğunu ve yıl içinde başlatılacak "Mahir" programı çerçevesinde iş ve sanat konusunda 20 bin gence beceri kazandırılmasını hedeflediğini aktardı.

Öte yandan TİKA Yemen Koordinatörü Sarı ise gençler arasındaki işsizlik oranını azaltacak, sanat ve ekonomik açıdan piyasanın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde gençlerin eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkı sunacak geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün kötüleştiği ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:41 Kaynak: AA

Abdullah Sarı, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı

Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:46:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemenli Bakan Tika Koordinatörü ile Eğitim Konusunu Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]