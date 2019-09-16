Son Dakika Haberleri: Yemenli bakan yardımcısından KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret
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Yemenli bakan yardımcısından KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret

40 dakika önce

Yemen Yurt Dışı Yemenlilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Yemenli bakan yardımcısından KBÜ Rektörü Polat'a ziyaret, System.String[]

Yemen Yurt Dışı Yemenlilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Al-Adil ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Al-Adil, ziyarette yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesi ile uluslararası alanda daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Karabük Üniversitesinin "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Al-Adil, "Bizim öğrencilerimizin Karabük Üniversitesinde okuması bir gururdur. Ülkemizin kalkınmasına yönelik mesleki eğitim veren bölümlere öğrenci kontenjanı açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Polat da eğitimde iş birliğinin artırılması yolunda Bakan Yardımcısı Al-Adil ile hem fikir olduğunu ifade etti.

Polat, "Üniversitemizde eğitim almak isteyen Yemenli öğrencilerimize destek vermekten memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

Ziyaret, hediye takdimi ile son buldu.

Muhammed Al, Refik Polat, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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