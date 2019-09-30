Son Dakika Haberleri: Yemenli bakandan Husilerin "zafer" iddialarına yalanlama
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Yemenli bakandan Husilerin "zafer" iddialarına yalanlama

2 saat önce

Yemen İletişim Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin "Suudi Arabistan topraklarında büyük bir alanı ele geçirdikleri" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, Husilerin hayali zafer ürettiklerini öne sürdü.

Yemenli bakandan Husilerin

Yemen İletişim Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin "Suudi Arabistan topraklarında büyük bir alanı ele geçirdikleri" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, Husilerin hayali zafer ürettiklerini öne sürdü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan İryani, Husilerin içinde bulunduğu siyasi çıkmazı örtmek için "hayali zaferler" ürettiğini savundu.

Husilerin insan ve teçhizat olarak her gün büyük kayıplar verdiğini dolayısıyla yıkılan morallerinin yükseltilmesi amacıyla bu türden hayali zafer ve başarıları gündeme getirdiğini iddia eden İryani, hükümete bağlı güçlerin uluslararası koalisyonun da desteğiyle Sada ve Hacce vilayetlerinde yüzlerce kilometrekarelik alanı ele geçirmeyi başardığını söyledi.

Yemenli bakan ayrıca Husileri " İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlediği saldırıyı örtbas etmeye çalışmakla" suçladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarında Necran ekseni denilen bölgeye düzenledikleri "Allah'tan Genel Zafer" adı verilen askeri operasyonda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ve 350 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiğini iddia etmişti.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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