Yemenli bakandan Türkiye'ye

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Fetih, Türk kurumlarına "ülkesindeki işsizliği azaltmak için kalkınma projelerine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Fetih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi Türk kuruluşları ile Yemen Yüksek Yardım Komitesi arasındaki iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

İkili ayrıca Türkiye'nin Yemen'de istikrarın güçlenmesini sağlamaya yönelik projelere verdiği desteği de konuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, ülkesinin kalkınma ve yardım projelerini hayata geçirebilmeleri konusunda donörler ve insani yardım kuruşlarına her türlü kolaylığı sağladığını ifade eden Yemenli bakan, Türk kurumlarına "ülkesindeki işsizliği azaltacak kalkınma projelerine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Türk Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin Yemen hükümetine verdiği desteğin ve bu ülkedeki insani yardım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.