Son Dakika Haberleri: Yemenli bakanlardan BAE'nin koalisyondaki rolüne "son verilsin" çağrısı
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Yemenli bakanlardan BAE'nin koalisyondaki rolüne "son verilsin" çağrısı

1 saat önce

Yemenli bakanlar, 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun üyesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) buradaki rolüne son verilmesi çağrısında bulundu.

Yemenli bakanlardan BAE'nin koalisyondaki rolüne

Yemenli bakanlar, 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun üyesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) buradaki rolüne son verilmesi çağrısında bulundu.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani ile Meclis Başkan Yardımcısı Abdulaziz Cabbari tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin "hedeflerden saptığı" gerekçesiyle koalisyon içindeki rolüne son verilmesi istendi.

"BAE, koalisyonun 'Husi darbesine son verilmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin liderliğinde devlet kurumlarının geri alınması' hedeflerinden sapmıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareket ile Yemen'i parçalama projelerini üstlenip desteklemekle suçlandı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE, aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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