Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne - Son Dakika

Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in geçici başkenti Aden'de, Amran Sahili'nde Yemen'deki iç savaş ve kasırgalardan zarar gören balıkçılara tam donanımlı balıkçı teknesi desteğinde bulundu.

Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in geçici başkenti Aden'de, Amran Sahili'nde Yemen'deki iç savaş ve kasırgalardan zarar gören balıkçılara tam donanımlı balıkçı teknesi desteğinde bulundu.


TİKA, Yemen Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanlığı, Körfez Balıkçılar Birliği, Aden, Lahiç ve Ebyen Valilikleri iş birliğinde 34 balıkçı için 17 adet 9 metre tam donanımlı balıkçı teknesi temin edildi. Teknelerde motor, GPS, balık bulma ve derinlik ölçen cihaz, ağ ve diğer küçük parçalar bulunuyor. Balıkçı tekneleri Aden, Lahiç ve Ebyen Valileri ile Balıkçılık Genel Müdürü, Aden Bölgesi Körfez Balıkçılar Birliği Başkanı, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörünün de katıldığı törenle balıkçılara teslim edildi.


Törende konuşan Ebyen Vali Yardımcısı Mehdi El-Hamid, "Üç tarafı denizlerle çevrili Yemen'de Türkiye'nin böyle bir çalışma yapması çok anlamlı ve bizleri çok memnun etti. TİKA'ya ve Türk Hükümeti ve halkına derin saygılarımı sunuyor ve bu projenin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.


Genel Müdür Nail Es-Serveri ise yaptığı konuşmada yaşanan iç savaş ve kıyı bölgelerinin maruz kaldığı kasırgalar yüzünden zarar gören balıkçılara TİKA'nın katkısı, Türk halkının desteğinin ve kadirşinaslığının temsili olduğunu ifade ederek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.


Sana Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Abdullah Sarı ise temin edilen teknelerin balıkçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade ederek, teknelerle gönül rahatlığıyla denize açılabileceklerini söyledi. - ANKARA

Amran, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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