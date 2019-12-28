Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne desteği - Son Dakika
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Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in geçici başkenti Aden'in Amran sahilinde ülkedeki iç savaş ve kasırgalardan zarar gören balıkçılara tam donanımlı balıkçı teknesi desteğinde bulundu.

Yemenli balıkçılara TİKA'dan tekne desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen'in geçici başkenti Aden'in Amran sahilinde ülkedeki iç savaş ve kasırgalardan zarar gören balıkçılara tam donanımlı balıkçı teknesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanlığı, Körfez Balıkçılar Birliği, Aden, Lahiç ve Ebyen Valilikleri iş birliğinde 34 balıkçı için 9 metre tam donanımlı 17 balıkçı teknesi temin edildi.

Motor, GPS, balık bulma ve derinlik ölçen cihaz, ağ ve diğer küçük parçaların bulunduğu balıkçı tekneleri Aden, Lahiç ve Ebyen Valileri ile Balıkçılık Genel Müdürü, Aden Bölgesi Körfez Balıkçılar Birliği Başkanı, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörünün de katıldığı törenle balıkçılara teslim edildi.

Törende konuşan Ebyen Vali Yardımcısı Mehdi El-Hamid, "Üç tarafı denizlerle çevrili Yemen'de Türkiye'nin böyle bir çalışma yapması çok anlamlı ve bizleri çok memnun etti. TİKA'ya,Türk hükümeti ve halkına derin saygılarımı sunuyor ve bu projenin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Genel Müdür Nail Es-Serveri de yaptığı konuşmada, yaşanan iç savaş ve kıyı bölgelerinin maruz kaldığı kasırgalar yüzünden zarar gören balıkçılara TİKA'nın katkısının, Türk halkının desteğinin ve kadirşinaslığının temsili olduğunu dile getirdi.

Sana Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Abdullah Sarı temin edilen teknelerin, balıkçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade ederek, balıkçıların bu teknelerle gönül rahatlığıyla denize açılabileceklerini vurguladı.

Amran, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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