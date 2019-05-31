Yemenli çocuklara Ordulu öğrencilerden yardım eli

Ordu
'da orta okul öğrencileri, hazırlayıp sattıkları el sanatları ürünlerinin gelirini Yemenli çocuklara gönderecek. Türk Kızılayı
Ordu Şubesi ile Perşembe
Kaymakamlığının koordinesinde Perşembe Saray
Ortaokulu öğrencileri, Yemenli çocuklara yardım edebilmek amacıyla çeşitli el sanatları ürünleri hazırladı.
Öğretmenlerinin eşliğinde öğrenciler, ürünlerin satışı için Altınordu
ilçesindeki Tahıl Pazarı'nda stant kurdu.
Ürünlere vatandaşlar ilgi gösterirken, satışın geliri ise Yemenli çocuklara gönderilecek.
Okul müdürü Levent Özzengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 64 öğrencinin yıl boyunca okulda ürettiği ürünleri sergilediklerini söyledi.
Yemen'de 2017 yılında 50 bin çocuğun açlıktan öldüğünü anımsatan Özzengin, şöyle konuştu:
"Şu anda da her 10 günde bir 2 çocuk yemek bulamamaktan dolayı açlıktan ölüyor. Biz bu drama duyarsız kalamayız. Çocuklarımıza hem değerler eğitimi kapsamında yardım severliği, iş birliği öğretmek için hem de Yemen'de maalesef bu drama sessiz kalmama adına böyle bir etkinlik düzenledik. Ordu halkımız gerçekten çok duyarlı davranıyor. Sabah
10'da başladığımız sergimizde çok güzel gelir elde ettik. İnşallah 17.00'e kadar devam edecek. Burada toplanan tüm yardımlar Yemenli çocuklar yarına Kızılay Ordu Şubesine bağışlanacaktır."
Özzengin, öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.