Yemenli eski Bakan Cebvani: "BAE, Yemen ordusunu Başbakan Abdulmelik'in onayıyla vurdu" - Son Dakika

Yemenli eski Bakan Cebvani: "BAE, Yemen ordusunu Başbakan Abdulmelik'in onayıyla vurdu"

02.11.2020 18:59
Yemenli eski Bakan Cebvani:

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, geçen yıl ülkenin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından düzenlenen ve çoğu asker 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarının Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in onayıyla gerçekleştiğini iddia etti.

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, geçen yıl ülkenin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından düzenlenen ve çoğu asker 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarının Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in onayıyla gerçekleştiğini iddia etti.

Suudi Arabistan ve BAE karşıtlığıyla bilinen Yemenli yetkililerden eski Bakan Cebvani, BAE'ye ait uçakların, 29 Ağustos 2019'da Yemen'in güneyindeki Aden ile Ebyen kentleri arasında hükümet güçlerini hedef alan 15 hava saldırısına dair sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı.

BAE'nin hava saldırılarından sonra ülkedeki ortak operasyon karargahlarından birindeki Yemenli subaylar ile koalisyon subayları arasında büyük bir gerginlik çıktığına işaret eden Cebvani, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine koalisyon subaylarından biri, 'BAE'nin hava saldırıları Başbakan Muin Abdulmelik ve diğer bazı Yemenli yetkililerin bilgileri dahilinde gerçekleştirildi' dedi. Hatta ortak operasyon karargahında okunan Yemenli bir diplomatın mesajında şu ifadelere yer veriliyordu: Endişe edilecek bir durum yok. İsimlerini açıklamak istemeyen bazı Yemenli yetkililerin bilgisi ve Başbakan Abdulmelik'in onayı da BAE ile birliktedir. Az sabredin durum sakinleşecektir. Maalesef olanlar bundan ibaret."

Yemen'de kuzey ile güneyi temsil edecek hükümeti kurmakla görevlendirilecek Abdulmelik'in böyle bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Cebvani, şöyle devam etti:

"BAE'nin hava saldırısında hayatını kaybeden askerlerin yakınları ve Yemen halkı, söz konusu katliamın yanı sıra Aden'in düşmesine ve Sokotra Adası'nın kaybına göz yuman bu kişilere karşı sokağa dökülmelidir. Bunlar, Yemen'in meşru hükümetini içten bitirmeleri için BAE'nin paralı elemanlarını müzakere masasına oturtmuşlar."

Cebvani, birilerinin konuyla ilgili kendisinden kanıt talep etme ihtimaline ilişkin, "Abdulmelik ile duruşmaya çıktığımız mahkeme salonunda kanıtımı sunarım, kendisinin varsa o da sunsun." ifadelerini kullandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, 28 Mart'ta Yemen Başbakanı Abdulmelik tarafından görevden alınmıştı.

Cebvani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sunduğu istifa mektubunda Başbakan Abdulmelik'i BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile aynı çizgide durmakla suçlamıştı.

BAE'nin hava saldırılarında 300'den fazla ölü ve yaralı

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin 29 Ağustos 2019'da Aden ve Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında 300'den fazla ölü ve yaralı olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE, Aden Havalimanı'ndaki koalisyon güçlerine yönelik terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba operasyon düzenlendiği duyurmuştu.

Koalisyonun ortağı BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli eski Bakan Cebvani: 'BAE, Yemen ordusunu Başbakan Abdulmelik'in onayıyla vurdu' - Son Dakika


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