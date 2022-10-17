Yemenli eski diplomat, Sana'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemenli eski diplomat, Sana'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

17.10.2022 14:00
Yemenli eski diplomat, Sana'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yemenli eski diplomat ve politikacı Tümgeneral Dirham Abdu Numan el-Hakimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yemenli eski diplomat ve politikacı Tümgeneral Dirham Abdu Numan el-Hakimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in eski Addis Ababa Büyükelçisi ve eski Şebve Valisi Tümgeneral Hakimi, dün akşam saatlerinde Sana'daki evinde silahlı saldırıya uğradı.

Yemenli bir saldırgan, Sana'nın merkezindeki Hadde bölgesinde bulunan evinin avlusunda bazı arkadaşlarıyla oturduğu esnada Hakimi'ye birkaç el ateş etti. Hakimi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganın, Hakimi'nin Aden Serbest Ticaret Bölgesi Başkanlığı sırasında birlikte mesai yaptığı bir kişi olduğu, cinayetin nedenine ilişkin ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Eylül 2104'ten bu yana İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana, zaman zaman siyasi ve askeri isimlere yönelik suikastlara tanık oluyor.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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