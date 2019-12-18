Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor - Son Dakika Spor

Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor

7 saat önce

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye gelip Bilecik'e yerleşen 36 yaşındaki Yemenli eski profesyonel futbolcu Faysal Muhammed Osman Haci, sık sık antrenman yaptırdığı oğullarının Türk vatandaşlığına geçip milli formayı giymesini hayalini kuruyor.

Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor, System.String[]

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye gelip Bilecik'e yerleşen 36 yaşındaki Yemenli eski profesyonel futbolcu Faysal Muhammed Osman Haci, sık sık antrenman yaptırdığı oğullarının Türk vatandaşlığına geçip milli formayı giymesini hayalini kuruyor.

Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yıllarca futbol oynadığını, Türkiye'ye göç etmeden önce ise aktarlık yaptığını söyledi.

Huzuru, 4 yıl önce geldikleri Türkiye'de bulduklarını belirten Haci, "Yemen'deki savaştan dolayı buraya geldik. Büyük sıkıntı var. Her gün bombalar yağıyor. Hayat yok orada, güven yok." dedi.

Haci, Türk halkının hayırseverliğinden ve samimiyetinden etkilendiklerini, Bilecik'te sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu ülkeyi çok seviyorum. Güzel memleket. İnsanları çok iyi. Çok büyük bir tarihi bir geçmişi var. Ailece çok memnunuz Türkiye'de, Bilecik'te yaşamaktan. Çocuklarım okula gidiyor, okullar çok güzel. İkisi de hafız. Türkiye'de kanun var, hukuk, insan var. Türkiye bize en yakın kardeş ülke."

Futbolu da çok sevdiğini anlatan Haci, "Profesyonel olarak Yemen'de futbol oynadım. 6 yaşındaki oğlum Ömer ile 8 yaşındaki Muhammed'in aynı hedefte profesyonel futbol oynamalarını ve Türk vatandaşlığına geçerek milli takımda forma giymelerini istiyorum. Haftanın belirli günlerinde onları Şeyh Edebali Stadı'na getiriyorum. Burada saatlerce antrenman yapıyoruz." sözlerine yer verdi.

Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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