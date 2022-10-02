Yemenli Gazeteciler Sendikası: Husiler basın mensuplarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yemenli Gazeteciler Sendikası: Husiler basın mensuplarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdi

02.10.2022 16:52
Yemenli Gazeteciler Sendikası: Husiler basın mensuplarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdi

Yemenli Gazeteciler Sendikası, İran destekli Husilerin 2014 yılından bu yana basın mensuplarına yönelik 51 gazetecinin öldürülmesi dahil 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemenli Gazeteciler Sendikası, İran destekli Husilerin 2014 yılından bu yana basın mensuplarına yönelik 51 gazetecinin öldürülmesi dahil 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemenli Gazeteciler Sendikası Üyesi Nebil el-Esidi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 51'inci oturumu kapsamında düzenlenen Gazetecilerin Güvenliğine İlişkin Uluslararası Sözleşme sempozyumunda konuştu.

Esidi, Husiler tarafından 51 gazetecinin öldürüldüğünü, 350'den fazla basın mensubunun da zorla kaybettirildiğini ifade ederek, Husilerin basın çalışanlarına yönelik 1450'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini aktardı.

Esidi, Husilerin başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundurmasıyla basın mensuplarına yönelik "öldürme ve zorla kaybettirme"nin yanı sıra birçok gazete ve internet sitesini kapattığını, gazetecilerin ekipmanlarına el koyduğunu ifade etti.

Husiler tarafından alıkonulan 4 gazeteciye idam cezasının verildiğini hatırlatan Esidi, alıkonulan tüm gazetecilerin serbest bırakılması ve Yemen'de basın özgürlüğünü ihlal edenlerin cezasız kalmaması çağrısında bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

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