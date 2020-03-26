Yemenli gençler muhtemel koronavirüs salgınına karşı farkındalık girişimi başlattı - Son Dakika
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Yemenli gençler muhtemel koronavirüs salgınına karşı farkındalık girişimi başlattı

15 dakika önce

Yemenli gençler, dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan ancak ülkelerinde şu ana kadar tespit edilmeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farkındalık oluşturmak için "evinizde kalın" temasıyla bir girişim başlattı.

Yemenli gençler muhtemel koronavirüs salgınına karşı farkındalık girişimi başlattı, System.String[]

Yemenli gençler, dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan ancak ülkelerinde şu ana kadar tespit edilmeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında farkındalık oluşturmak için "evinizde kalın" temasıyla bir girişim başlattı.

Yemen'de uzun süredir İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar, ülkede büyük bir insani kriz yaşanmasına sebep oluyor. Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Bu durumun bilincinde olan Yemenli gençler, dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan ancak ülkelerinde şu ana kadar tespit edilmeyen koronavirüs karşısında farkındalık oluşturmak için evlerde kalmayı teşvik eden bir kampanya başlattı.

Ülkenin güneybatısında yer alan ve çatışmalardan kaçarak gelen binlerce Yemenliye ev sahipliği yapan Hadramevt vilayetinin Seyun kentinde başlatılan "Evinizde Kalın" girişimi gönüllülük esasına dayanıyor.

Girişimi başlatan Ebu Bekir Hassan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen'de olası Kovid-19 salgınına karşı evde kalmanın önemiyle ilgili farkındalık oluşturmayı ve toplu etkinliklerin sayısını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Gönüllülerin sokaklarda dolaşarak toplu halde gördükleri gruplara evlerine dönme çağrısı yaptıklarını aktaran Hassan, girişimin Yemen halkında çok ciddi karşılık bulduğunu vurguladı.

Sosyal medyada yürütülen faaliyetler

Hassan, ülkenin çeşitli illerinden gençlerin katıldığı kampanya kapsamında sosyal medyada "evinizde kalın", "evinde otur", "sakin ve dikkatli olun" etiketleriyle paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Sosyal medyanın yanı sıra kampanyanın broşür ve videolarla desteklendiğine işaret eden Hassan, "Hadramevt ilinin farklı bölgelerinde 10 binden fazla broşür dağıtıldı. Şehir sokaklarında gezen bir araçtan hoparlörle halka mümkün olduğunca evde kalmaları yönünde anons yapılıyor." ifadesini kullandı.

Salgın öncesi alınması gereken önlemler

Hassan, bölgedeki yetkililerle toplantılar düzenlediklerini ve virüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemlerin görüşüldüğünü ifade etti.

Görüşmelerde, karantina merkezleri ve laboratuvarların hazırlanmasının önemine değinildiğini aktaran Hassan ayrıca hastanelerde ve sağlık kurumlarındaki görevliler için koruyucu ekipmanın temin edilmesinin gerekliliğinin ele alındığını söyledi.

Hassan, muhtemel bir vaka durumunda sağlık personellerinin eğitimi için sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yemen hükümetinin, salgınla mücadele için bütçe ayırması gerektiğine dikkati çeken Hassan, ülkedeki çatışmalarda hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine de virüsün yayılması durumunda ihtiyaç duyulacak sağlık teçhizatının sağlanması çağrısında bulundu.

Hassan ayrıca, Birleşmiş Milletlerden ve sivil toplumdan, bilinçlendirme kampanyalarına destek olmalarını, iş adamları ve hayır kurumlarından da kampanyaya katılıma teşvik olması adına çalışmalar yapmalarını istedi.

Hadramevt'te 83 mahkum şartlı tahliye edildi

Yemen hükümetinin denetimi altında bulunan ve ülkedeki çatışmalardan nisbeten uzak kalan Hadramevt ilinde, koronavirüs tehdidi nedeniyle 83 mahkum şartlı serbest bırakıldı.

İl yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Kovid 19 ile mücadele kapsamında hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için iyi halleri gözönünde bulundurulan 83 mahkumun şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca mahkumların özel bir sağlık merkezinde gerekli testlerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldan fazla devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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