Yemenli insan hakları örgütü: Sana'da 35'ten fazla genç kız kaçırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli insan hakları örgütü: Sana'da 35'ten fazla genç kız kaçırıldı - Son Dakika

Yemenli insan hakları örgütü: Sana'da 35'ten fazla genç kız kaçırıldı

6 saat önce

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da 35'ten fazla genç kızın kaçırıldığını duyurdu.

Yemenli insan hakları örgütü: Sana'da 35'ten fazla genç kız kaçırıldı, System.String[]

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da 35'ten fazla genç kızın kaçırıldığını duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Husilerin denetimi altındaki Sana ve diğer bölgelerde son dönemde kız öğrenci, kadın ve genç kızların kaçırılmasıyla ilgili vakaların daha önce görülmemiş oranda arttığı bildirildi.

"Güvenlik gerekçesiyle isimlerini açıklamayan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, son zamanlarda Sana'daki okul ve caddelerden 35'ten fazla öğrenci ve genç kız kaçırıldı." ifadesinin yer aldığı açıklamada, süreye ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, kaçırılan kızların nerede tutulduğuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Sana'daki bir enstitüye baskın

Açıklamada, Husilerden silahlı bir grubun 9 Aralık'ta Sana'nın Hadda bölgesindeki dil enstitüsüne baskın düzenlediği, kadın çalışanlardan bazılarını kaçırdığı kaydedilerek, bu eylemin talimatının bir Husi liderden alındığı öne sürüldü.

Rights Radar İnsan Hakları Örgütü, Husilerden bu suçlara ilişkin ivedilikle soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Örgüt, ayrıca kadın ve çocuk haklarıyla ilgilenen yerel ve uluslararası kurumları, bu ihlaller karşısındaki sessizliğin bozulması için harekete geçmeye çağırdı.

Hapishanelerdeki kadınlara yönelik ihlaller


Yemen İnsan Ticaretiyle Mücadele Örgütü de Husilerin kaçırdığı ve gizli hapishanelerinde zorla kaybedilen kadınlar aleyhinde ağır hak ihlallerine devam edildiği belirtildi.


Örgütün yayımladığı raporda, kaçırılan ve zorla kaybedilen kadınların sayısının 160'tan fazla olduğu ve işkenceye maruz kaldıklarına ilişkin sağlam ve kesin delillere sahip olunduğu kaydedildi.

Husiler tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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