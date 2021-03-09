Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle "ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye" maruz kalıyor - Son Dakika

Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle "ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye" maruz kalıyor

09.03.2021 15:57
Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle

Tüm dünyada Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası bir gün olarak ilan ettiği kadınlar günü kutlanırken, Yemen'de 2015 yılından bu yana süren savaş nedeniyle kadınlar mağdur bir hayat yaşamaya devam ediyor.

Tüm dünyada Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası bir gün olarak ilan ettiği kadınlar günü kutlanırken, Yemen'de 2015 yılından bu yana süren savaş nedeniyle kadınlar mağdur bir hayat yaşamaya devam ediyor.

Uluslararası ve yerel raporlarda, yaklaşık 6 yıldır ülkeyi kasıp kavuran savaşta 528 kadının hayatını kaybettiği, 805'inin yaralandığı ve pek çoğunun 4 binden fazla ihlale maruz kaldığına yer veriliyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni kurulan Yemen hükümetinde ya da uluslararası müzakerelerde kadınlara yer verilmemesi de sosyal ve siyasi anlamda yaşadıkları dışlanmışlığı gözler önüne seriyor.

"Yemenli kadınlar, benzeri görülmemiş yaşam koşullarıyla mücadele ediyor"

Ülkedeki hemcinslerinin içinde bulunduğu durumu AA muhabirine anlatan Yemenli yazar İftihar Abduh, "Tüm dünya kadınlar gününü kutlarken Yemenli kadınlar, daha önce benzeri görülmemiş yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Birçok Yemenli kadın, evlerini terk etmek zorunda kaldı, rastgele düşen bombalar yüzünden sevdiklerini kaybetti, çocuklarına yedirecek bir lokma ekmek bulamadı." dedi.

Savaşan tarafların kadın hakları konusunda türlü ihlaller gerçekleştirdiğini belirten Abduh, Husilerin yüzlerce kadını alıkoyduğunu ifade etti.

Abduh, tüm taraflara, savaşın acılarından kurtulmaktan başka bir şey dilemeyen kadınların hak ve hukukuna saygılı olma çağrısında bulundu.

Savaş başladığından bu yana 528 kadın hayatını kaybetti, 805'i yaralandı

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM) tarafından dün yayımlanan raporda, Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılından 2020 yılı sonuna kadar kadınlara yönelik 4 binden fazla ihlal gerçekleştirildiği, bunlar arasında "savaş ve insanlık suçlarının" bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin, "öldürme, yaralama, keyfi tutuklama, zorla kaybetme, işkence, seyahat yasağı, göçe mecbur etme" şeklinde sıralandığı raporda, sadece Marib kentindeki kamplarda 900'den fazla kadın göçmen olduğu aktarıldı.

Raporda, Yemen'de çatışan taraflardan Husilerin yüzde 70, hükümet güçlerinin yüzde 18, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyinin yüzde 5, diğer tarafların ise yüzde 7 oranında kadınlara yönelik ihlaller gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları araştıran hükümete bağlı Ulusal Komisyon da pazar günü yayımladığı raporunda "Yemenli kadınların insanlık dışı olarak tanımlanandan daha düşük koşullarda yaşadığına" dikkati çekti.

Savaşın başladığı 2015 yılından 2020 sonuna kadar 528 kadının öldüğü, 805'inin yaralandığı aktarılan raporda, bunlara Husilerin, hükümet güçlerinin ve adı açıklanmayan diğer bazı Yemenli tarafların sebep olduğu belirtildi.

Siyasette de söz sahibi değiller

Yemenli kadınlar, insan hakları ve yaşam koşulları alanında yaşadıkları sıkıntıların yanında, siyasette söz sahibi olabilme konusunda da dışlanma ve ötekileştirilme hali yaşıyor.

Ülkede Aralık 2020'de kurulan yeni hükümette hiçbir kadına yer verilmedi. Bu kapsamda BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemenli taraflara kadınlara da siyasi hayata aktif katılım hakkı tanıma ve yüzde 30 temsil hakkı verme çağrısında bulundu.

Griffiths yapılan barış görüşmeleri ve diyalog turlarında da kadın katılımının çok zayıf olduğunu ifade etti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Yemen, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle 'ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye' maruz kalıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle "ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye" maruz kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei