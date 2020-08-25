Yemenli kadınlar zorla kaybedilen yakınları için gösteri düzenledi - Son Dakika

Yemenli kadınlar zorla kaybedilen yakınları için gösteri düzenledi

Yemen'in Aden ilindeki "Kaçırılanların Anneleri Birliği", Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin zorla kaybettiği 38 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yemen'in Aden ilindeki "Kaçırılanların Anneleri Birliği", Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin zorla kaybettiği 38 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi. Yaklaşık bir yıldır GGK'nın kontrolünde bulunan Aden kentindeki adliye binası önünde düzenlenen gösteride dağıtılan bildiride, 4 yıldır akıbetleri ve hangi sağlık koşullarında yaşadıkları bilinmeyen "zorla kaybedilen" 38 kişinin durumlarının açıklanması istendi. Söz konusu kişilerin serbest bırakılması için izlenecek yasal prosedürlerin geciktirilmemesi gerektiği kaydedilen bildiride, Kaçırılanların Anneleri Birliği'nin zorla kaybedilenler ortaya çıkana kadar gösterilere devam edeceği aktarıldı. İnsan hakları raporlarına göre, ülkede çatışma taraflarının alıkoyduğu çok sayıda kişi bulunuyor ve bazıları işkencelere maruz kalıyor. Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 19:35

Kaynak: AA

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