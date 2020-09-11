Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı - Son Dakika

Yemen'de 28 milletvekili Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'a ülkeye dönme çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani ve Başbakan Muin Abdulmelik'e mektup göndererek ülkeye dönmelerini istedi.

Mektupta, Husi milislerinin faaliyetlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı, meclis ve hükümetin yokluğu nedeniyle devletin içinde bulunduğu duruma dikkat çekildi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın ülkeye dönerek, "Yemen Cumhuriyeti toprakları içinde vatana ve halka hizmet vermesi" talebinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcileri çatışmaların yoğunlaştığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet ederken, bu durum muhalifler ve aktivistler tarafından ciddi biçimde eleştiriliyor.