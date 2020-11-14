Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar - Son Dakika

Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar

14.11.2020 11:35
Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar, System.String[]

İDDEF, iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmalarına aralıksız devam ederken, 500 aileye daha gıda yardımında bulundu.

İDDEF, iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insanlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'deki acil yardım çalışmalarına aralıksız devam ederken, 500 aileye daha gıda yardımında bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e yönelik başlattığı acil yardım kampanyasını 2018'den bu yana sürdürüyor. Federasyon, bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle savaşın neden olduğu zorluklarla göç etmek zorunda kalan 3 milyonu aşkın insanın yaşadığı Marib'deki mültecileri yalnız bırakmadı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yemen'de 6 yıldır devam eden iç savaşta binlerce mazlum sivil hayatını kaybederken milyonlarca insan ise açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Ülkede başlayan iç savaşla birlikte insani yardım çalışmaları için harekete geçmemizin yanında, özellikle 2018 yılında Yemenli kardeşlerimiz için'Yemen'e Acil Yardım' projesini başlattık ve yardımlarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği, çetin kış şartlarına hazırlanan ve soğuk kış günleriyle mücadele etmeye başlayan Yemen'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, Yemen'de iç savaş nedeniyle yerinden yurdundan olmuş kardeşlerimizin yaşam mücadelesi verdiği Marib bölgesindeki mülteci kampını ziyaret etti. 500 ihtiyaç sahibi aileye içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu pirinç, sıvı yağ, un ve şekerden oluşan gıda yardımını teslim etti. Hayırseverlerimizin desteğiyle yorgun gönüllerin tesellisi, hüzünlü yüzlerin tebessümü olmaya çalıştık. Kışı endişeyle bekleyen minik gözlerle buluştuk, bir nebze de olsa yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık" denildi.

Yetersiz beslenme nedeniyle özellikle binlerce kadın ve çocuğun hayatının tehlikede olduğu vurgulanan açıklamada, "Yemen'de milyonlarca kişihayatta kalabilmek için evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Savaşın en çok mağdur ettiği çocuklar ve anneler olurken, yaklaşık 400 bin çocuk açlık tehlikesi yaşıyor ve yetersiz beslenmeden dolayı ölüm riskiyle karşı karşıya. Çocukların tamamlayıcı gıdaya ihtiyacı var. Bu sene önlemlerimizi erkenden almak için kamplarda gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik.6 yıldır savaşın pençesindeki Yemen'de 24 milyon insan yardıma muhtaç şekilde yaşıyor. Hayırseverlerin desteğiyle Yemen'de yaralı gönüllerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gıda yardımı ile birlikte, battaniye ve kurban bağışlarını da mağdur kardeşlerimize ulaştırmayı sürdürüyoruz. Siz de Yemen'deki insanlık krizine sessiz kalmayarak, yardım elinizi uzatabilirsiniz. Hayırseverler kumanya, kurban ve battaniye bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da EFT/havale yoluyla ya da 0212 621 0065 telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabilir" ifadelerine yer verildi.

Yardımlardan memnuniyet duyan Yemenli mülteciler ise, "Türkiye Hükümeti'ne, İDDEF'e ve bütün ümmete yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İDDEF, Türkiye ve Türk halkı Yemen halkının zor günlerinde yanlarında olup yardımlarını esirgemedi. Yüce Allah varlıklarına ve sahip olduklarına bereket versin. Allah razı olsun" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar
Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar
Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar

112 Acil, Türkiye, Yemen, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemenli mülteciler Türkiye'ye minnettar - Son Dakika


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