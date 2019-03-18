Son Dakika Haberleri: Yemenli Müsteşar Mısır'da Araç Çarpması Sonucu Öldü

Yemenli Müsteşar Mısır'da Araç Çarpması Sonucu Öldü

1 saat önce

Yemen Savunma Bakanı İnsan Kaynakları Müsteşarı Abdulkadir el-Amudi Mısır'ın başkenti Kahire'de araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yemenli Müsteşar Mısır'da Araç Çarpması Sonucu Öldü, System.String[]
Yemen Savunma Bakanı İnsan Kaynakları Müsteşarı Abdulkadir el-Amudi Mısır'ın başkenti Kahire'de araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mısır devlet gazetelerinden Ahram'ın polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Müsteşar Amudi yaya haldeyken bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Başkent Kahire'nin batısındaki Giza bölgesinde meydana gelen kazada, Amudi'nin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Amudi'ye çarpan şoförün gözaltına alınarak soruşturma amacıyla savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Mısır Devlet İstatistik Kurumu tarafından Kasım 2018'de yayımlanan raporda, yılın ilk yarısında yaşanan 4 bin 426 kazada bin 560 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Yemen, Kahire, Mısır, Güncel
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