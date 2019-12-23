Yemenli Öğrenciler: "Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli Öğrenciler: 'Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluyuz' - Son Dakika

Yemenli Öğrenciler: "Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluyuz"

7 saat önce

Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Yemenli öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu Yemenli Öğrenciler Derneği, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Yemenli Öğrenciler:

Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Yemenli öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu Yemenli Öğrenciler Derneği, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.


Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta Atatürk Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Yemenli öğrenciler, Rektör Çomaklı ile tanışmak ve yabancı öğrencilere verdiği desteklerden ötürü teşekkür etmek için ziyarette bulundu.


Ülkelerinden her ne kadar uzakta olsalar da, kendilerini Atatürk Üniversitesinde huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirten Yemenli öğrenciler: "Üniversitemizde bizim gibi kendilerini evlerinde hisseden ve üniversiteye gönül veren binlerce yabancı öğrenci kardeşimiz var. Burası her şeyden önce bize güven veriyor. Biz Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesine güvenerek bilinçli olarak buraya geldik. Geldiğimiz için de hiç pişman olmadık. Çünkü üniversite yöneticilerimiz, hocalarımız ve Erzurum halkı bizleri kendilerinden, içlerinden biri olarak gördüler. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı, biz yabancı öğrencilere büyük nezaket göstererek, "misafir öğrencilerimiz" diye hitap ediyor ve değer veriyor" dediler.


Ziyaretleri için Yemenli öğrencilere teşekkür eden Rektör Çomaklı ise misafir öğrencilerin Atatürk Üniversitesi için önemli olduklarını belirterek, onların ülkeleri ile Türkiye arasında kültür elçisi görevini üslendiklerini söyledi.


Çomaklı: "Bizim tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz var ama kalbimiz Müslüman coğrafyasıyla birlikte atıyor. Kendimizi geliştirmeli ve birlik beraberliğimizi kuvvetlendirecek adımlar atmalıyız. Bu noktada misafir öğrencilerimize önemli görevler düşüyor. Bir taraftan Türkçe öğrenip, diğer taraftan eğitimlerine devam eden misafir öğrencilerimiz, mezun olduklarında edindikleri bilgiler sayesinde ülkelerine hizmet edecekler. Ülkelerine döndüklerinde kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki her konuda köprü olacaklarına inandığım misafir öğrencilerimize kapımız daima açık. Biz de üniversite yönetimi olarak, maddi manevi her konuda misafir öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda Yemenli öğrenciler Rektör Çomaklı'ya, Yemen'in ikonik sembolü Dar Al Hajar Sarayının biblosunu hediye ettiler. - ERZURUM

Çomaklı, Erzurum, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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