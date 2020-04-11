Yemenli sendika, Husilerin gazetecilere verdiği idam cezalarının iptalini istedi - Son Dakika

Yemen Gazeteciler Sendikası, Husilere ait sözde Ceza Mahkemesinin, 4 gazeteci hakkında verdiği idam cezalarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, sözde Ceza Mahkemesinin gazeteciler hakkında verdiği cezaların yakından takip edildiği belirtildi.

İdam cezalarının iptali istenen açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet gösteren tüm kurumlara, söz konusu hükümlerin iptal edilmesi ve gazetecilerin serbest bırakılması için baskı oluşturma çağrısı yapıldı.

Cenevre merkezli SAM Haklar ve Özgürlükler Örgütü Başkanı Tevfik el-Hamidi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği hükümlerin, Yemen'de gazeteciliğe yönelik tehlikeli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Söz konusu hükümlerin Yemen'in siyasi ve modern tarihinde bir ilk ve Husilerin, muhalifleri susturmaya yönelik çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade eden Hamidi, "Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümete bağlı Yüksek Yargı Konseyinin kararı doğrultusunda yargı makamı olma vasfı taşımadığı için söz konusu Ceza Mahkemesinin verdiği hükümler de yok hükmündedir." dedi.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken, diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Husiler, Haziran 2015'te 9, aynı yıl ağustos ayında ise bir gazeteci daha kaçırmıştı. Yemen hükümetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.