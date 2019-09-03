"Yemenli siviller Suudi Arabistan sınırını korumak için kullanılıyor" iddiası

Suudi Arabistan'ın, Yemen'de uzun süredir devam eden krizin yol açtığı yoksulluktan yararlanarak aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Yemenli sivili yasa dışı yollarla güney sınırında asker olarak istihdam ettiği öne sürüldü.

Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM) tarafından yayımlanan raporda, Suudi Arabistan yönetiminin, insan kaçakçıları aracılığıyla çocuk ve eski askerlerin de aralarında bulunduğu binlerce Yemenliyi yasa dışı yollarla güneyindeki sınır hattında silahlı asker olarak kullandığı belirtildi.

Yemenli eski subaylar ile Suudi Arabistanlılardan oluşan insan kaçakçılığı şebekeleri üzerinden Yemen'den savaşçı temin edildiğine işaret edilen raporda, "Ülkelerindeki insani krizin kendilerini Suudi Arabistan sınırını savunma cephesine sevk ettiği ve orada ölüme ya da yaralanmaya sürüklenen binlerce Yemenli, Suudi Arabistan Krallığı tarafından hiç var olmamışlar gibi bir muameleye maruz kalıyorlar." ifadesi kullanıldı.

Yerel gözlemci ve sınır hattındaki cephelere katılan askerlerden edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan-Yemen sınırında yaşananların, yerel askeri yasalar çerçevesinin dışında sivillerin herhangi bir ülke için savaşmasını yasaklayan, iç hukukun ve uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğu kanaatine varıldı. Suudi Arabistan'ın güney sınırında savaşarak yaşamını yitiren binlerce Yemenli, ailelerinin bilgisi olmadan Suudi Arabistan topraklarında defnedildi."

Sınırda en az 300 savaşçı sakat kaldı

Suudi Arabistan-Yemen sınır hattında savaşanlardan en az 300 kişinin sakat kaldığı ve bunlardan 250'sinin halihazırda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde tahsis edilen bir yerde protez organ bekledikleri aktarılan raporda, çoğunun 7 aydan bu yana maaş alamadığı ve ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Sınır bölgesindeki cephelerde kullanılanların "Suudi Arabistan'ın çıkarları için finanse ettiği Yemenli militanlar" olarak nitelendirilebileceğine işaret edilen raporda, dolayısıyla bunların işleyeceği herhangi bir suçun da Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda olacağı savunuldu.

Savaş başladığından beri 10 bin kişi yaralandı

Suudi Arabistan'ın güney sınır hattındaki cephelerde yaralanan Yemenlilerin sayısına ilişkin resmi bir veri elde edilemediği aktarılan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Sahada savaşanlardan edinilen bilgiye göre, Yemen savaşının başladığı günden bu yana yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. Suudi Arabistan-Yemen sınır hattında yaralanan Yemenlilerin çoğu gerekli bakımı göremiyor, bunların çoğu Yemen'in Marib kentinde tahsis edilen bir yere gönderiliyor. Yaralılardan bazılarının elde ettiği tazminat 500 Suudi Arabistan riyalini (770 TL) geçmiyor. Dolayısıyla kötü muamele şikayetlerinde bulunan yaralıların çoğu ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor."

Suudi Arabistan sınır hattında savaşan Yemenlilerden bazıların keyfi tutuklamalara maruz kaldığına da değinilen raporda, aylarca süren tutuklulukların ardından bazılarının Marib'e gönderildiği, bazılarından ise hala haber alınamadığı ifade edildi.

"Suçlular adalete teslim edilmeli"

Suudi Arabistan ve Yemen makamlarının, hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı yollarla Yemenli gençleri Suudi Arabistan sınırında savaştırmaya son verilmesi çağrısının yapıldığı raporda, "insani felaket olarak" nitelendirilen bu konuda en kısa sürede soruşturma açılması ve suçluların adalete teslim edilmesi istendi.

Suudi Arabistan sınırında bu amaçla oluşturulan askeri karargahların kapatılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, söz konusu cephelerde hayatını kaybeden ve yaralananların tazminatının ödenmesi, geriye kalanların ise ülkelerine gönderilmesi talep edildi.

Yukarıda aktarılanların tümünün hukuk dışı suçlar olduğu ve bunların önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi talebinde bulunulan raporda, Yemen makamlarına da artık ülkedeki savaşı uzatma politikalarına son verme ve vatandaşlarına güvenli iş imkanları sağlama çağrısı yapıldı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.