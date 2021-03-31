Yemenli Siyam ikizleri ayrılmak için yardım bekliyor - Son Dakika

Yemen'de yaklaşık beş ay önce dünyaya gelen Siyam ikizleri (yapışık ikiz) Yasin ve Yusuf'un ailesi, çocuklarının ameliyatla sağlıklarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.

Hadramevt vilayetinin Seyun kentinde yaşayan Fakaye ailesi, basına yaptıkları açıklamada, Yemen'de sağlık imkanlarının çok kısıtlı olduğunu hatırlattı.

Aile, kafaları yapışık bir şekilde doğan çocuklarının yurt dışında ameliyat edilerek birbirinden ayrılması için insani yardım kuruluşlarından destek istedi.

Hadremevt İl Sağlık Müdürü Hani el-Amudi de Ekim 2020'deki doğumdan bu yana çocukların sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, ikizlerin bir an önce ameliyat olmaları gerektiğini ifade etti.

Amudi ayrıca uygun tedavi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile iletişim halinde olduklarını, ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını aktardı.