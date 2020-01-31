Yemenli siyasi analist Ebu Esrar:

Yemenli siyasi analist Fatma Ebu Esrar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2020'de Yemen'den çekilebileceğini söyledi.

Ebu Esrar, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet güçleri arasında yıllardır çatışmaların yaşandığı Yemen'deki son gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de işlerin Suudi Arabistan'ın istediği gibi gitmediğini belirten Ebu Esrar, özellikle Husilerin insansız hava araçlarıyla düzenlediği sınır ötesi saldırıların Riyad yönetimini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Husilerin son dönemde etkili ve geniş çaplı saldırılar düzenlediğine işaret eden Ebu Esrar, "Yemen'deki askeri ve siyasi durum, Suudi Arabistan ve BAE'nin 2020'de Yemen'den çıkma ihtimalini artırıyor." dedi.

"Stockholm Anlaşması ilerleme kaydetmedi"

Ebu Esrar, Yemen hükümeti ve Husiler arasında Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan da beklenen sonucun alınamadığını dile getirdi.

"Stockholm Anlaşması gerçek bir ilerleme kaydetmedi, varlıkla yokluk arasında asılı kaldı." diyen Yemenli uzman, anlaşmanın belirli bir vizyona dayandığını, bunun da Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği ortak Yemen askeri güçlerin operasyonlarını durdurmayı hedefleyen bir ateşkes olduğunu söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen hükümet güçlerinin kenti ve limanlarını yeniden almasını engelleyebildiği için Hudeyde'de barışı sağlayabildiğine inandığını aktaran Ebu Esrar, "Bu sınırlı bir tanımlama. Çünkü Stockholm Anlaşması, Husilerin kent ve limanlardaki varlığı ile kenti yasa dışı şekilde kontrolü altında tutmasını gözardı etti." diye konuştu.

Ebu Esrar, anlaşmanın Husilere, birliklerini yeniden yapılandırma fırsatı verdiğini ve Husilerin böylece Dali kenti, Sana'nın doğu kapısı Nehm ilçesi ile başkentin doğusundaki Marib başta olmak üzere pek çok bölgeye güçlerini gönderdiklerini kaydetti.

Yemenli siyasi analist, Griffiths'in meşru yönetimle Husiler arasında bir uzlaşı hükümeti kurulması yönünde çalışmaya yönelebileceğini belirterek, bunun da Husilere meşruiyet kazandıracağı uyarısında bulundu.

"Belki bu durum, tek çözüm yoludur." diyen Ebu Esrar, böyle bir yönetimin Yemenlilerin büyük çoğunluğu için bir sıkıntı kaynağı haline gelebileceğini söyledi.

"BM, ümitleri suya düşürdü"

BM'nin 5 yıldır süren savaşı sonlandırma konusunda siyasi çözüme ulaşmak bugüne kadar yeterli çabayı göstermediğini savunan Ebu Esrar, "Yalnızca insani yardımlarla ilgilenen BM, Yemen'de gösterdiği performansla ümitleri suya düşürdü." ifadesini kullandı.

Ebu Esrar, savaşın her 10 Yemenliden 8'ini insani yardımlara muhtaç haline getirdiğini, ardında 70 bin ölü ve yaralı bıraktığını dile getirdi.

"Husiler daha fazla ilerleyecek"

Sahadaki askeri tabloya ilişkin ise Husilerin daha büyük bir ilerleme kaydedeceği öngörüsünde bulunan Yemenli uzman, şunları söyledi:

"İran, Yemen'in limanlarını kontrolü altına alana dek Husiler daha fazla ilerleyecek ve bu durumla Suudi Arabistan'a ve uluslararası topluma daha fazla baskı kurma imkanı elde edecek."

Ebu Esrar, Yemen ordusunun başkent Sana'ya ilerlemesini engelleyen sebeplerin başında Suudi Arabistan'ın sivillerin ölümüne yol açan başarısız hava saldırılarının geldiğini ifade etti.

Hudeyde ve Taiz gibi kentler için de bunun geçerli olduğunu kaydeden Ebu Esrar, "Yoğun nüfuslu söz konusu kentlere bir ilerleme olduğunda insani felaket yaşanma ihtimalinden korkuluyor." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.