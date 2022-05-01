Yemenli STK, çatışan taraflara "alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yemenli STK, çatışan taraflara "alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma" çağrısı yaptı

01.05.2022 15:45
Yemenli STK, çatışan taraflara "alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma" çağrısı yaptı

Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından "Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği", Birleşmiş Milletlere (BM) ve ilgili kurumlara, alıkonulan yüzlerce kişinin serbest bırakılması için çatışma taraflarına baskı yapma çağrısında bulundu.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından "Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği", Birleşmiş Milletlere (BM) ve ilgili kurumlara, alıkonulan yüzlerce kişinin serbest bırakılması için çatışma taraflarına baskı yapma çağrısında bulundu.

"Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği", Ramazan Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Alıkonulan 356, gözaltına alınan 64 ve zorla kaybedilen 143 kişinin Ramazan Bayramı'na tutuldukları yerlerde özgürlükleri ve mutlulukları ellerinden alınmış şekilde girecekleri vurgulanan açıklamada, ayrıca yasal hiçbir dayanak olmaksızın yakınlarının da onları ziyaretten mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alıkonulan, zorla kaybedilen ve keyfi gözaltına alınan kişilerin çocukları ve aileleri adına, ilgili tüm mercileri, insan hakları kuruluşlarını ve BM'yi, bu kişilerin serbest bırakılması için çatışma taraflarına baskı yapmaya çağırıyoruz."

Yemenli STK, daha önceki açıklamalarında alıkonulanların çoğunun İran destekli Husilere ait hapishanelerde tutulduğunu bazılarının da Yemen hükümeti ya da Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyine ait hapishanelerde olduğunu bildirmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Ramazan Bayramı, Çatışma, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli STK, çatışan taraflara 'alıkonulan yüzlerce kişiyi serbest bırakma' çağrısı yaptı - Son Dakika


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