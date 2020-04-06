Yemenli tarihçi:

Yemenli 102 yaşındaki tarihçi Cafer es-Sekkaf, Anadolu Ajansının (AA) uluslararası çapta "iyi bir üne sahip olduğunu ve sevildiğini" söyledi.

100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA'yı tebrik eden Sekkaf, "Kuruluşunun 100. yılını kutlayan AA hakkında güzel şeyler söyleniyor. AA'nın uluslararası iyi bir ünü var ve dünya genelinde seviliyor." dedi.

Ajansın iyi bir şekilde yol aldığını, mirasını koruyarak hedeflerini gerçekleştirdiğini söyleyen Sekkaf, Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Türkiye'yi temsil eden AA'nın başarısının şaşırılacak bir durum olmadığını ifade etti.

Tarihçi Sekkaf, gerçekleştirdiği hedefler ve başarıların, ajansın geleceğinin parlak olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.