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Yemenli uzmanlara göre, halk savaşı sonlandırma konusunda BM'ye güvenmiyor - Son Dakika

Yemenli uzmanlara göre, halk savaşı sonlandırma konusunda BM'ye güvenmiyor

23.12.2021 15:50
Yemenli uzmanlara göre, halk savaşı sonlandırma konusunda BM'ye güvenmiyor

Yemenli uzmanlara göre, halk yaklaşık 7 yıldır devam eden, binlerce insanın ölümüne, evlerini kaybetmesine neden olan ve ülke ekonomisini uçuruma sürükleyen yıkıcı savaşın sona ermesi için artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kurumlara güven duymuyor.

Yemenli uzmanlara göre, halk yaklaşık 7 yıldır devam eden, binlerce insanın ölümüne, evlerini kaybetmesine neden olan ve ülke ekonomisini uçuruma sürükleyen yıkıcı savaşın sona ermesi için artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kurumlara güven duymuyor.

Yemenlileri savaşın pençesinden kurtarmak için gösterilen uluslararası çabaların, her seferinde hükümet ve Husiler arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle başarısızlık, oyalama ve erteleme ile sonuçlanması, umutsuzluğu da beraberinde getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Ağustos'ta İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerine BM Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'i atadı.

Grundberg, 21 Aralık Salı günü BMGK'da verdiği brifingde, Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında büyük bir uçurum olduğunu, Yemenlilerin hükmedeceği ve uluslararası toplum tarafından desteklenen kapsamlı bir siyasi sürecin yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

BM Temsilcisi, "şiddetin tırmanmasını azaltmak, ekonominin daha fazla bozulmasını önlemek ve çatışmaların siviller üzerindeki etkisini azaltmak için kısa vadede siyasi çözüm sürecini desteklemenin önemine" işaret etti.

Bundan önce de Grundberg, Yemenli taraflara savaşı durdurmayı ve siyasi bir sürece girmeyi kabul ettirme çabalarına destek bulmak amacıyla Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve İran'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Ateşkes umudu yok

Yemenli siyasi analistler, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in BMGK'ya yaptığı çağrısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Analistler, yedi yıldır süren savaş boyunca tıpkı seleflerinin çabalarının başarısızlığa uğradığı gibi dördüncü BM Temsilcisi'nin de farklı bir sonuç alamayacağını savundu.

Yemenli yazar ve araştırmacı Nebil el-Bekiri, "BMGK, birçok noktada ciddi bir şekilde başarısız oldu, ateşkes çağrıları ve kararları geçerli olmadı. BMGK, BM gözetiminde yapılan tüm müzakere turlarının başarısız olması nedeniyle Yemen dosyasını etkileme yeteneğini kaybetti. " dedi.

Ülkede ateşkese varılması için bir umut bulunmadığına işaret eden Bekiri, karşılarında olduğunu göstermeye çalışsa da uluslararası toplumun, silahlı grupları desteklediğini iddia etti.

"BM Husilere baskı yapma konusunda gerçek bir iradeye sahip değil"

BM'nin çabalarının yeterli olmadığı ve BM Temsilcisi'nin de başarısız olacağı konusunda Bekiri ile hemfikir olan yazar Halid eş-Şudri de BM'nin Husilere savaşı durdurmaları için gerçek anlamda bir baskı uygulamadığını söyledi.

Şudri, "BM ve uluslararası toplum, savaşın durdurulması ve Yemen'i gelecekteki savaşlardan kurtaracak kapsamlı şekilde barışın sağlanması için Husilere baskı yapma konusunda gerçek bir iradeye sahip değil." diye konuştu.

"Meşru hükümetin barışı sağlama ve savaşı sona erdirme konusunda anlaşmaya varması, uluslararası girişim ve çabalara yanıt vermesi karşılığında, Husiler kendileriyle yapılan tüm anlaşmaları reddetmeye devam etti." ifadelerini kullanan Şudri, Husilerin her seferinde BM temsilcilerinin ve ilgili komitelerin gözleri önünde üzerinde anlaşmaya varılan şeye karşı çıktığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli uzmanlara göre, halk savaşı sonlandırma konusunda BM'ye güvenmiyor - Son Dakika


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