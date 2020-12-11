Yemenli yetkili: Ayrılıkçı güçler, Riyad Anlaşması'nı uygulamamak için her gün yeni bahane üretiyor - Son Dakika

Yemenli yetkili: Ayrılıkçı güçler, Riyad Anlaşması'nı uygulamamak için her gün yeni bahane üretiyor

11.12.2020 06:13
Yemenli yetkili: Ayrılıkçı güçler, Riyad Anlaşması'nı uygulamamak için her gün yeni bahane üretiyor, System.String[]

Yemen hükümeti Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin, Riyad Anlaşmasını hayata geçirmemek için bahaneler ürettiğini belirtti.

Yemen hükümeti Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin, Riyad Anlaşmasını hayata geçirmemek için bahaneler ürettiğini belirtti.

Rahbi, hükümet güçleri ile GGK milisleri arasında Ebyen'deki çatışmaların yeniden alevlenmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık Müsteşarı Rahbi, "Riyad Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçtiğini ancak GGK güçlerinin anlaşmanın uygulanmaması için her gün yeni bir bahane ürettiğini" ifade etti.

Rahbi, Riyad Anlaşması'nın uygulanabilmesi için art arda komiteler kurulduğunu ancak GGK'nin, anlaşmanın askeri boyutuyla ilgili hiçbir maddeyi uygulamadığını savundu.

BAE'nin Yemen'e dönük yıkım ajandasını hayata geçirmek için GGK milislerine milyonlarca dolar harcadığını kaydeden Rahbi, Yemen ordusunun Ağustos 2019'da Aden'in merkezine kadar ilerlemesinin ardından BAE'nin hükümet güçlerini bombalayarak duruma müdahale ettiğini aktardı.

Rahbi, bu olaydan sonra BAE'nin, aynı yenilgilerin bir daha tekrarlanmaması için GGK'ye en modern silahları gönderdiğine işaret etti.

Rahbi, GGK'nin projesini öğrenmek isteyenlerin, adam kaçırma, arazi gasbetme, yağmalama, adam öldürme gibi suçların yaygınlaştığı Aden'e bakması gerektiğini dile getirdi.

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşıya varıldığını" açıklamasının ardından GGK ile hükümet güçleri arasında Ebyen'de yeniden çatışma çıkmıştı.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Muhtar, Riyad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemenli yetkili: Ayrılıkçı güçler, Riyad Anlaşması'nı uygulamamak için her gün yeni bahane üretiyor - Son Dakika


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