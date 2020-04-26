Yemenli yetkiliden

Yemen'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Muhammed Cumeyh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyinde küçük bir alanı kontrol ettiğini ifade etti.

Cumeyh Twitter hesabından, GGK'nin ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

GGK'nin özerklik ilanının siyasi entrikadan ibaret olduğunu belirten Cumeyh, Konsey'in Yemen'in güneyinde sadece küçük bir alanda hakim olduğunu ifade etti.

Güney Geçiş Konseyi, cumartesi akşamı geç saatlerde ülkenin güneyinde özerklik ilan ettiğini duyurmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özerlik ilanına karşı çıkmış ve bunu geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan çekilme olarak yorumlamıştı.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.