Yemenli yetkiliden "Husilerin Cevf ve Sana çevresinde ilerleme kaydettiği" iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli yetkiliden 'Husilerin Cevf ve Sana çevresinde ilerleme kaydettiği' iddialarına yalanlama - Son Dakika

Yemenli yetkiliden "Husilerin Cevf ve Sana çevresinde ilerleme kaydettiği" iddialarına yalanlama

7 saat önce

Yemen'in El-Cevf ili Valisi Emin el-Akimi, kente sızma girişiminde bulunan Husilerin ilerleme kaydettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yemenli yetkiliden

Yemen'in El-Cevf ili Valisi Emin el-Akimi, kente sızma girişiminde bulunan Husilerin ilerleme kaydettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Vali Akimi, orduya ait "26September.Net" sitesine Husilerin sızma girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Akimi, Husilerin Cevf ve Sana çevresinde kontrolü sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aksine Husilere karşı hükümet güçlerinin etkili sonuçlar aldığını kaydetti.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının bir askeri kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Cevf'e sızma girişimi sırasında Husi milislerin 18'inin ölü ele geçirildiği, birkaç milisin de yaralı halde yakalandığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait Tornado tipi bir savaş uçağı 15 Şubat Cumartesi günü Cevf vilayetinde Husiler tarafından düşürülmüştü.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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