Yemenliler, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile İsrail'le normalleşmeyi protesto etti - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Şebve vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve " İsrail'le normalleşme" protesto edildi.

Yemen hükümetine destek veren Güney Ulusal Koalisyonu'nun çağrısıyla Şebve vilayetine bağlı Atak kentinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler Yemen ve Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride dağıtılan bildiride, uluslararası kararların desteklediği Cumhurbaşkanı Hadi yönetiminin, halkın taleplerini karşılayan meşru yönetimi temsil ettiği belirtildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına da tepki gösterilen açıklamada, İsrail'le atılan her türlü normalleşme adımının kınandığı ve bu adımların Filistin halkına saldırı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, GGK'ye verdiği destekle bilinen Yemenli akademisyen Abdurrahman el-Vali, gösterinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GGK'nin İsrail-BAE anlaşmasına yönelik desteğini eleştirdi.

Yemenli akademisyen, "BAE normalleşmek istiyorsa bu, onun bileceği iş. O, kendisine göre hesapları olan bir ülke. GGK'nin bu normalleşmeye destek vermesi çok mantıksız. Güneyde yaşayanların çoğu GGK'nin bu tutumunun karşısında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

GGK'den perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının "cesur bir karar" olduğu belirtilmişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.