Yemenliler BAE işgaline karşı sokakta
1 saat önce
Yemen'in Sokotra Adası sakinleri, adadaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgaline karşı protesto düzenledi.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:12 Kaynak: İHA
'in Sokotra Adası sakinleri, adadaki Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) işgaline karşı protesto düzenledi.
"Kanımızla Yemen'i koruyacağız" ve "Sömürgeciler defolun" diye slogan atan göstericiler, Hadiboh kentinin ana caddesi boyunca yürüdü. "Skotra Yemen'indir" yazılı pankart taşıyan göstericiler, adadaki Yemen askerlerine BAE egemenliğine karşı koyma çağrısında bulundu.
BAE, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından beri ülkedeki tüm güney eyaletleri kontrol etmek için çalışıyor. Bu politika doğrultusunda Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasındaki deniz trafiğini kontrol etmek için Sokotra Adasını elinde tutuyor. - SANA
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor
Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı